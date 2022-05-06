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Bloomberg узнал о планах G7 обсудить с Зеленским санкции против России

Bloomberg: страны G7 обсудят с Зеленским подготовку и введение санкций против России 8 мая
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Фото: REUTERS/Ukrainian Presidential Press Service
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Лидеры стран «группы семи» (G7), в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США, обсудят введение новых санкций против России 8 мая. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Этот разговор предоставит странам возможность скоординировать усилия и, возможно, завершить подготовку новых мер», — говорится в материале.

По данным агентства, на встрече будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что США и их союзники настаивают на заключении новых санкций в преддверии празднования Россией Дня Победы.

4 мая Еврокомиссия (ЕК) передала совету Евросоюза на утверждение шестой пакет санкций против России. Как заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, новый пакет рестрикций предлагает поэтапно полностью запретить импорт российской нефти, доставляемой по морю и по трубопроводам, а также неочищенной и очищенной нефти. Также шестой пакет санкций предлагает запретить вещание в ЕС трех крупных государственных телеканалов России, а также отключение от SWIFT новых банков.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин в интервью «Известиям» сообщил, что Запад, который с помощью санкций старается уничтожить экономику РФ, на деле своими антироссийскими рестрикциями ставит на колени в первую очередь Европу, а не Россию.

7 апреля государства группы G7 заявили, что продолжат всестороннее давление на госструктуры и экономику РФ. Отмечалось, что коалиция наложит запрет на инвестиции в ключевые сектора российской экономики. Под этим подразумеваются экспорт продвинутых товаров и специализированных услуг, важных для безопасности России, ее государственных структур и экономики.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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