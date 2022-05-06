Жителям Крыма доставят банковские карты

ПСБ предоставил жителям Крымского полуострова бесплатный сервис по доставке дебетовых, кредитных и пенсионных карт. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В данный момент услугой можно воспользоваться в Севастополе и Симферополе.

Для того чтобы оформить карту, новым клиентам достаточно оставить заявку на сайте банка или через call-центр. Затем представитель ПСБ свяжется с заявителем и согласует время и адрес доставки. Зарплатные клиенты могут также заказать услугу в мобильном приложении или интернет-банке.

«Банковские карты остаются одними из самых востребованных продуктов у населения, поэтому на первом этапе ПСБ запустил сервис доставки именно для них», — рассказали в кредитной организации.

В ближайшее время эта услуга станет доступной и для других продуктов ПСБ в Крыму.

5 мая сообщалось, что делегация ПСБ посетила с рабочим визитом Севастополь и Симферополь. По итогам встреч были подписаны два соглашения о сотрудничестве в финансово-кредитной сфере, направленные на социально-экономическое развитие полуострова.

В данный момент в Крыму работают два офиса ПСБ — в Севастополе и Симферополе. В банке заявляли о планах расширять свое присутствие и «наращивать объемы бизнеса по всем направлениям».