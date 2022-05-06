Еще 235 млн рублей направят на экореабилитацию ерика Верблюд

В Волгоградской области на завершение экологической реабилитации ерика Верблюд, расположенного в Среднеахтубинском районе, направят еще 234,75 млн рублей. Закупку на финальный этап работ объявила дирекция водохозяйственного строительства региона.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на документацию госзакупки, речь идет о завершении масштабного проекта по возрождению ерика. Водоем находится на территории Волго-Ахтубинской поймы в особо охраняемой природной зоне. Его протяженность вместе с протоками превышает 12 км.

Подрядчик должен вырубить старые деревья и кустарник, выкосить тростник, провести очистку берега и разработать грунт. Также финальный этап включает биорекультивацию, в которую входит обработка почвы, посев новой травы и саженцев деревьев, агротехнический уход.

Проект экологической реабилитации разработали специалисты АО «Волговодпроект». Полностью завершить работы предполагается в конце 2024 года. Отмечается, что все необходимые разрешения от экологов, ихтиологов и представителей надзорных органов получены.