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Егор Перегудов назначен худруком Театра имени Маяковского

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Художественным руководителем Московского академического театра имени Владимира Маяковского назначен театральный режиссер, педагог и переводчик Егор Перегудов. Он вступит в должность 1 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы в пятницу, 6 мая.

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«Предложение о назначении нового руководителя поступило от труппы, его поддержали в департаменте культуры Москвы», — говорится в тексте.

Перегудов окончил Московский государственный лингвистический университет (МГЛУ) имени Мориса Тереза и режиссерский факультет ГИТИСа. В 2011–2018 годах он работал штатным режиссером театра «Современник». С 2018 года был главным режиссером Российского академического молодежного театра (ПАМТ), передает агентство городских новостей «Москва».

«Театр Маяковского — уникальный театр со своим духом и атмосферой, связанный с именами великих режиссеров прошлого — Мейерхольда, Попова, Охлопкова, Гончарова. Для меня важна связь Театра имени Владимира Маяковского и режиссерского факультета ГИТИСа, который я окончил и где преподаю 12 лет», — цитирует его RT.

Перегудов отметил, что тот факт, что предложение возглавить театр исходит от труппы, является для него большой честью, большой ответственностью и при этом большой радостью.

«Это значит, что у труппы есть доверие к новому человеку, желание вместе развиваться, пробовать новое», — заключил он.

Бывший худрук Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис 25 февраля объявил о своем уходе из театра. Он покинул пост по собственному желанию, передает НСН.

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