Политолог Дмитрий Солонников в пятницу, 6 мая, в беседе с «Известиями» оценил вероятность того, что США могли предоставить Украине разведданные.

По мнению специалиста, если подобные данные и могли передаваться, то это происходило неофициально и не в рамках публичной деятельности Пентагона, так как обмен разведданными обычно не подвергается обсуждению в СМИ.

Солонников подчеркнул, что если упоминание о разведданных появляется в СМИ, то это, скорее всего, пропагандистские материалы, для того чтобы поддержать администрацию президента США Джо Байдена, то есть показать ее активность и успешность, что важно в преддверии промежуточных выборов в конгресс.

Ранее, 6 мая, CNN сообщила о передаче разведданных США Украине о местонахождении крейсера «Москва». Как отмечалось, украинские войска заметили тогда российский корабль в Черном море. Они связались со Штатами, чтобы наверняка подтвердить, что это именно тот крейсер. США, в свою очередь, предоставили все разведданные о его местонахождении, подтвердив, что это «Москва».

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремль не располагает информацией, распространяемой в СМИ, о якобы нанесенном в Черном море ударе по российскому военному кораблю.

Пентагон, в свою очередь, опроверг выданную CNN информацию, пишет газета The New York Times.

13 апреля в Минобороны РФ сообщили, что на флагмане Черноморского флота России крейсере «Москва» сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В тот же день в условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Отмечалось, что экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь. Тогда около 400 моряков удалось спасти. В ведомстве сообщили и о потерях: погиб один из членов экипажа, без вести пропали еще 27 военнослужащих.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Обстановка в регионе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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