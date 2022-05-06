В Берлине собираются сократить количество российских триколоров на 9 Мая

В Берлине собираются ограничить количество поднятых к 9 Мая флагов России во избежание «устрашающего эффекта», создаваемого «морем флагов», также будет запрещено использование символики Z. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказали в немецком издании Berliner Kurier.

Отмечается, что с 8 на 9 мая в столице ФРГ будет организовано около 50 мероприятий.

Три советских памятника и иные «соответствующие объекты» будут особо охраняться 3400 сотрудниками полиции, заявила сенатор Берлина по вопросам внутренних дел Ирис Шпрангер.

По ее мнению, будут пресечены любые действия, расцененные как «одобрение» российской военной спецоперации по защите Донбасса. На фоне этого также планируется запретить сигналить автокортежам.

6 мая стало известно о том, что мэр литовской столицы Вильнюса Ремигиюс Шимашюс призвал граждан воздержаться от посещения 9 мая захоронений советских воинов в Литве. Он заявил, что этот день «был придуман Советским Союзом как день пропаганды».

14 апреля Верховная рада Украины приняла закон о запрете символов Z и V.

19 апреля парламент Литвы (сейм) запретил носить георгиевскую ленточку, а также демонстрировать символику Z и V. Отмечается, что нарушителей будет ждать административный штраф.

20 апреля сообщалось, что полицейские Молдавии будут штрафовать граждан за ношение и любое другое использование георгиевской ленточки, а также символов V и Z. Начальник генерального инспектората полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну пояснил, что запрет введен как на распространение, так и на изготовление указанной символики. Закон днем ранее подписала президент Молдавии Майя Санду.

При этом депутат парламента Молдавии Владимир Односталко заявил, что считает данный запрет позорным, так как для большинства молдаван георгиевская лента является важным символом. Тогда же Партия социалистов Молдавии раскритиковала решение парламента запретить георгиевскую ленту, назвала это «одним из самых позорных шагов нынешней власти» республики и заявила, что оспорит принятие этого закона.

22 апреля в Эстонии запретили проводить в Таллине шествие «Бессмертного полка» в День Победы. Также запрещена акция в годовщину переноса памятника воину — освободителю Таллина от немецких войск, известного как «Бронзовый солдат».

2 марта Минобороны объяснило значение букв Z и V. Так, в символе Z зашифрована фраза «За победу», буква V означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна V значит «Задача будет выполнена».

В середине февраля 2022 года в Донбассе обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой народных республик сообщили об обстрелах со стороны украинских военных. Республики объявили всеобщую мобилизацию, организовали эвакуацию мирных жителей в Россию. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и 24 февраля сообщил о начале специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса.

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