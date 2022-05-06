СКР установил еще одного отдающего приказы об обстрелах ДНР офицера ВСУ
Следственный комитет России (СКР) установил еще одного украинского военнослужащего, который отдает приказы об обстрелах мирного населения Донецкой Народной Республики (ДНР) и гражданской инфраструктуры. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба ведомства.
«Это полковник Роман Забродский — заместитель командира 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. Следствием задокументирован ряд новых преступлений, к которым причастен как Забродский, так и другие украинские командиры, уже являющиеся фигурантами уголовных дел, в период 5-6 мая», — сказано в сообщении.
По данным следствия, начальник штаба — первый заместитель командира 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Качанов и его заместитель Забродский отдавали приказы об обстрелах Кировского и Киевского районов Донецка, а также города Ясиноватая.
4 мая сообщалось, что командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко подозревается следователями в причастности к обстрелу Донецка, в результате которого девять человек пострадали и один погиб. Отмечалось, что СКР устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».