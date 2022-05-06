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СКР установил еще одного отдающего приказы об обстрелах ДНР офицера ВСУ

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Фото: СК РФ
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Следственный комитет России (СКР) установил еще одного украинского военнослужащего, который отдает приказы об обстрелах мирного населения Донецкой Народной Республики (ДНР) и гражданской инфраструктуры. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба ведомства.

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«Это полковник Роман Забродский — заместитель командира 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины. Следствием задокументирован ряд новых преступлений, к которым причастен как Забродский, так и другие украинские командиры, уже являющиеся фигурантами уголовных дел, в период 5-6 мая», — сказано в сообщении.

По данным следствия, начальник штаба — первый заместитель командира 25 отдельной парашютно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Качанов и его заместитель Забродский отдавали приказы об обстрелах Кировского и Киевского районов Донецка, а также города Ясиноватая.

4 мая сообщалось, что командир 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Алексей Майстренко подозревается следователями в причастности к обстрелу Донецка, в результате которого девять человек пострадали и один погиб. Отмечалось, что СКР устанавливает других лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

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