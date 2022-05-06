Подозреваемого в госизмене россиянина арестовал Лефортовский суд Москвы

Лефортовский суд в Москве арестовал россиянина Виталия Кривошлыка, который подозревается в госизмене. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в суде.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», — следует из сведений Лефортовского суда.

Россиянин будет находиться под стражей до 5 июля 2022 года.

Как сообщил источник «Интерфакса», Кривошлыку вменяется передача представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну. При этом официальных комментариев следствия и защиты Кривошлыка пока нет.

Наказание по статье о госизмене предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

14 марта в правоохранительных органах сообщили об аресте в Лефортовском суде Москвы гражданина России Юрия Абрамова по подозрению в госизмене. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. Также отмечалось, что материалы дела засекречены и не подлежат обнародованию.

28 февраля Генеральная прокуратура напомнила, что оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи иностранному государству является государственной изменой. В Генпрокуратуре пояснили, что по каждому факту оказания помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России, будет дана правовая оценка.