Две маршрутки столкнулись в Санкт-Петербурге
Две маршрутки столкнулись 6 мая в Санкт-Петербурге, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«...около 16:50 мск в Московском районе Санкт-Петербурга около дома 29 по улице Типанова по неустановленной причине произошло столкновение двух маршруток. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних», — сказано в сообщении.
Помощь потерпевшим оказывают три экипажа «скорой». На месте также работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства и причины аварии.
4 мая два легковых автомобиля столкнулись с автобусом на территории Ставрополя. Водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшей впереди машиной «Лада Гранта». От удара «Ладу» отбросило на автобус.
Травмы получила пассажирка иномарки. Ей назначено амбулаторное лечение. В ГИБДД уточнили, что водитель Kia привлекался к ответственности за нарушения около 20 раз.