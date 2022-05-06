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Две маршрутки столкнулись в Санкт-Петербурге

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Фото: t.me/Megapolisonline
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Две маршрутки столкнулись 6 мая в Санкт-Петербурге, в результате чего, по предварительным данным, пострадали 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«...около 16:50 мск в Московском районе Санкт-Петербурга около дома 29 по улице Типанова по неустановленной причине произошло столкновение двух маршруток. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали 11 человек, среди них двое несовершеннолетних», — сказано в сообщении.

Помощь потерпевшим оказывают три экипажа «скорой». На месте также работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают обстоятельства и причины аварии.

4 мая два легковых автомобиля столкнулись с автобусом на территории Ставрополя. Водитель автомобиля Kia Rio не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с ехавшей впереди машиной «Лада Гранта». От удара «Ладу» отбросило на автобус.

Травмы получила пассажирка иномарки. Ей назначено амбулаторное лечение. В ГИБДД уточнили, что водитель Kia привлекался к ответственности за нарушения около 20 раз.

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