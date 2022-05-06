Роскачество проверит ввезенные по параллельному импорту товары

Роскачество планирует проверить товары, которые ввезут по параллельному импорту. Об этом рассказал «Известиям» глава организации Максим Протасов в пятницу, 6 мая.

Предположительно, в первую закупку войдет верхняя одежда и обувь, в том числе детская, а также косметика, моющие средства, смартфоны и телевизоры. Точный список категорий продукции сформируют с учетом запроса потребителей.

Это произойдет летом 2022 года: Роскачество отберет на полках магазинов РФ товары, возможные для параллельного импорта, и оценит их качество и безопасность.



Ранее в пятницу Минпромторг утвердил перечень из 96 пунктов для параллельного импорта, то есть те товарные категории марок, ввоз которых будет легализован в Россию без разрешения правообладателя. Введение такого вида импорта не означает разрешения на ввоз и оборот в РФ контрафакта и низкокачественной продукции, но полностью исключить наличие такой продукции либо увеличения ее количества на российском рынке нельзя, сказал Протасов.

Поэтому в текущих условиях в Роскачестве сфокусируют мониторинговую деятельность на том, чтобы защитить покупателя от контрафактной продукции, маскирующейся под товарами известных мировых брендов.

Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они продают продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Такой вид импорта не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с приказом Минпромторга. Согласно документу, сейчас в РФ не действует гражданско-правовая ответственность, если товары будут ввозить в обход официальных каналов дистрибуции.

8 марта президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. Запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в РФ востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ на фоне новых санкций Запада против Москвы, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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