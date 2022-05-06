Китай назвал Украину «пушечным мясом» Запада для ослабления России

Западные страны намерены использовать Украину в качестве пушечного мяса для ослабления России. Об этом 6 мая заявил министр иностранных дел Китая Лэ Юйчэн.

«У Китая нет каких-либо геополитических целей в этом кризисе. Некоторые крупные державы, напротив, никак не помогли в урегулировании этой проблемы или содействии мирным переговорам. Они пытаются использовать этот кризис для того, чтобы ослабить Россию и сражаться с ней до последнего украинца», — сказал он, выступая на проходящем в режиме видеоконференции в Пекине форуме «В поисках мира и содействия развитию: онлайн-диалог мировых экспертно-аналитических центров 20 стран».

Глава китайского МИДа предположил, что некоторые большие страны заботятся не о мирных переговорах или прекращении огня, а также не о жизнях и безопасности жителей Украины.

«Единственное, как они хотят использовать Украину, так это в качестве пушечного мяса, чтобы ослабить Россию и принести украинцев в жертву для удовлетворения своих гегемонистских амбиций и геополитических целей», — резюмировал дипломат.

Ранее, 2 мая, помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер заявила, что Вашингтон сделает всё для того, чтобы специальная военная операция по защите Донбасса обернулась для России стратегическим провалом. Она уточнила, что под провалом понимается достижение полного разгрома в военном, политическом и экономическом планах.

До этого, 25 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США «хотят видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи, как она сделала», имея в виду события на Украине.

Ранее, 9 апреля, верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель пожелал, чтобы конфликт на Украине был разрешен военным, а не дипломатическим путем.

Комментируя эти слова, спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что Запад открыто заявил о своей цели — «то, к чему они шли годами, поставляя оружие на Украину и поддерживая нацистскую идеологию». По его мнению, «война до последнего украинца стала официальной политикой стран Евросоюза и НАТО».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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