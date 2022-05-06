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Почти 17,7 тыс. человек в Москве вакцинировались от клещевого энцефалита

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Москве с начала 2022 года почти 17,7 тыс. человек прошли вакцинацию от клещевого вирусного энцефалита. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Покусаться на жизнь: сезон активности клещей затянется из-за погоды
С начала года за помощью к медикам уже обратились почти 1,5 тыс. человек

В ведомстве уточнили, что всего вакцинировались в этом году 17 692 человека, из них — 5296 детей. Эти показатели превышают данные по привитым лицам за 2021 и 2020 годы за аналогичный период.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», за 18-ю неделю текущего года в медицинские организации столицы из-за укусов клещей обратился 281 человек.

В основном укусы были зафиксированы в Московской (171), Тверской (27), Калужской (11), Владимирской (11) и Тульской (8) областях. На территории Москвы зарегистрировано 18 случаев присасывания клещей при посещении лесопарковых зон.

Случаев заражения клещей вирусным энцефалитом не зарегистрировано.

Ранее в этот день пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что к медикам обратились 13 385 россиян, пострадавших от укусов клещей. 4916 из них — дети. Клещевой вирусный энцефалит диагностировали у двух человек. За аналогичный период 2021 года к врачам обратился всего 7551 человек. Санитарные врачи сделали вывод о росте активности клещей год от года. В целом количество обращений осталось в пределах среднемноголетних значений, сообщает телеканал «360».

Чаще всего к медикам приходили жители Свердловской области, Алтайского края, Кемеровской и Тюменской областей, Приморского края, Иркутской и Новосибирской областей.

4 мая министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщил, что противоклещевая обработка территорий стартовала по требованию санэпидемстанции в 119 парках культуры и отдыха Подмосковья.

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