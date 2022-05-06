Группа мирных жителей вышла с «Азовстали» в Мариуполе, с территории завода их вывез автобус. Об этом сообщает военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 6 мая.

Всего удалось вывезти 12 человек, в том числе четверых детей. Люди выходят по гуманитарному коридору, который был открыт рано утром этого же дня в рамках усилий российских военных и сил Донецкой Народной Республики.

Трушнин отметил, что в течение дня бойцы радикальной националистической группировки «Азов» пытались затянуть процесс переговоров о выводе людей.

Эвакуация проводится с помощью автобуса, который забирает группы мирных граждан и вывозит их с территории завода, где их ждут другие транспортные средства. В настоящее время готовится вывоз еще одной группы людей.

4 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор.

2 мая в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода «Азовсталь» и из близлежащих домов в Мариуполе за два дня операции — 30 апреля и 1 мая — вывели 126 человек.

1 мая с территории завода были вызволены 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. 69 из них приняли решение выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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