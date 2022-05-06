Прямой эфир
Мир
Китай назвал Украину «пушечным мясом» Запада для ослабления России
Общество
Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене
Происшествия
Две маршрутки столкнулись в Санкт-Петербурге
Мир
Президент Болгарии назвал опасным решение о военной помощи Украине
Общество
СКР установил еще одного отдающего приказы об обстрелах ДНР офицера ВСУ
Экономика
В Москве спрос на новостройки упал почти в два раза
Общество
Почти 17,7 тыс. человек в Москве вакцинировались от клещевого энцефалита
Авто
В будущие машины Apple могут встроить алкотестер
Мир
В Финляндии заявили о невозможности продолжать прежние отношения с РФ
Мир
Группа мирных жителей вышла с «Азовстали»
Спорт
FIDE отклонила апелляцию шахматиста Карякина на его дисквалификацию
Сюжет:

Группа мирных жителей вышла с «Азовстали»

0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Группа мирных жителей вышла с «Азовстали» в Мариуполе, с территории завода их вывез автобус. Об этом сообщает военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин 6 мая.

Обменный ракурс: что стоит за попыткой торга боевиков на «Азовстали»
Они предлагали выпускать мирных жителей за поставку продовольствия и медикаментов

Всего удалось вывезти 12 человек, в том числе четверых детей. Люди выходят по гуманитарному коридору, который был открыт рано утром этого же дня в рамках усилий российских военных и сил Донецкой Народной Республики.

Трушнин отметил, что в течение дня бойцы радикальной националистической группировки «Азов» пытались затянуть процесс переговоров о выводе людей.

Эвакуация проводится с помощью автобуса, который забирает группы мирных граждан и вывозит их с территории завода, где их ждут другие транспортные средства. В настоящее время готовится вывоз еще одной группы людей.

4 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор.

2 мая в Минобороны РФ сообщили, что с территории завода «Азовсталь» и из близлежащих домов в Мариуполе за два дня операции — 30 апреля и 1 мая — вывели 126 человек.

1 мая с территории завода были вызволены 80 удерживавшихся украинскими националистами гражданских лиц. 69 из них приняли решение выехать на территорию, подконтрольную киевскому режиму.

21 апреля президент РФ Владимир Путин отменил штурм «Азовстали», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022