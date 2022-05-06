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Финская химкомпания Kemira решила уйти с российского рынка

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Фото: commons.wikimedia.org/Patrik Tschudin
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Производитель химикатов из Финляндии Kemira принял решение покинуть российский рынок и прекратить торговые сделки в РФ. Об этом сообщается в пресс-релизе компании в пятницу, 6 мая.

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В компании обосновали свое решение военной спецоперацией по защите Донбасса, которую проводит Россия. В настоящее время Kemira готовится к закрытию своего бизнеса в соответствии с требованиями российского законодательства.

«Полное завершение процесса займет некоторое время», — отмечается в сообщении.

Штат Kemira в России насчитывал 45 человек. В 2021 году на российский рынок пришлось около 3% выручки компании, которая в основном относилась к целлюлозно-бумажному сектору.

Финская компания в основном занимается производством химических веществ для бумажной и целлюлозной промышленности, для очистки сточных вод, а также для нефтяной и горнодобывающей промышленности. В 2021 году ее выручка составляла €2,7 млрд. Продукция компании продается в 100 странах.

Накануне 5 мая англо-нидерландская нефтегазовая корпорация Shell в первом квартальном отчете за 2022 год сообщила о потерях после ухода с российского рынка. Представители компании оценили недостачу в $3,9 млрд. А датская транспортная компания Maersk за день до этого сообщила, что потеряла более $700 млн после ухода из России.

4 мая генеральный директор американской компании — производителя безалкогольных напитков The Coca-Cola Company Джеймс Куинси не исключил полного ухода с российского рынка. По его словам, компания в России рассматривает возможность «полного исчезновения в какой-то момент», если ситуация на Украине затянется.

Президент России Владимир Путин 25 апреля заявил, что нужно дать спокойно работать оставшимся в РФ зарубежным компаниям.

Ранее, 13 апреля, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что иностранные владельцы западных компаний высказываются за то, чтобы продолжить свой бизнес в России. Он также отметил, что Россию провоцируют «на резкие действия» в отношении имущества ушедших из страны из-за санкций компаний.

Некоторые иностранные компании начали прекращать сотрудничество с Россией в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности РФ.

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