Дрозд призвал не пропустить поединок Мейвезера против Мура

Российский боксер Григорий Дрозд поделился своими ожиданиями от турнира Global Titans в Дубае, который телеканал РЕН ТВ будет транслировать 14 мая.

Григорий Дрозд считает, что американский боксер Флойд Мейвезер давно закончил профессиональную карьеру, поэтому его имя всё чаще вспоминается с грустью, так как речь идет о настоящей легенде.

Говоря об оппоненте Мейвезера Дон Муре, Дрозд отметил хорошие показатели последнего, указав при этом, что его соперники были «неинтересными».

Также Дрозд считает, что в таких боях репутация Флойда несет потери, хотя любителям бокса всегда будет интересно наблюдать за легендой.

«Дон Мур имеет в своем активе 17-0. Но если посмотреть на список его соперников, то он не самый интересный. Там есть боксеры, у которых больше поражений, чем побед. Это боксер, который достиг определенных высот, но в мире его не очень-то знают», — сказал Дрозд.

По мнению боксера, который будет комментировать для зрителей РЕН ТВ этот поединок, Мейвезер должен победить в этом бою.

«Я могу предполагать, что Флойд должен в своей манере выступать и победить. Его манера? Он не дает себя бить. У него очень высокие рефлексы, у него крутая контратака, контрзащита. У него одна из лучших защит в мире бокса. Флойд славился тем, что он практически не давал не то что ударить по себе, но и коснуться себя», — сказал он.

В соглавном бою сразятся Андерсон Сильва и Бруно Мачадо. Дрозд назвал их поединок схваткой опыта с молодостью. Исход спрогнозировать трудно, но лично он будет болеть за Силву.

«Силва — парень известный, бывший чемпион UFC. Он перешагнул уже порог спортивной молодости. Но посмотрим, что он имеет в профессиональном боксе. А соперник его моложе на 17 лет», — сказал Дрозд.

Российский боксер также призвал телезрителей не пропустить этот турнир, насладиться поединками на РЕН ТВ.

Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.