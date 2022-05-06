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Россиянина арестовали в Москве по делу о госизмене

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Россиянин Виталий Кривошлык в пятницу, 6 мая, заключен под стражу решением Лефортовского суда Москвы по ходатайству следствия. Он подозревается в госизмене, уточнили в пресс-службе суда.

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«Постановлением Лефортовского районного суда г. Москвы от 06 мая 2022 года в отношении Кривошлыка Виталия Владимировича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 5 июля 2022 года», — отметили в пресс-службе.

Источник «Интерфакса» рассказал, что подозреваемому вменяется передача представителю иностранного государства сведений, которые являются государственной тайной.

Отмечается, что дело маркировано грифом «совершенно секретно», по этой причине детали, в том числе состав преступления, не разглашаются.

Максимальное наказание по этой статье составляет 20 лет лишения свободы.

14 марта в правоохранительных органах сообщили об аресте в Лефортовском суде Москвы гражданина России Юрия Абрамова по подозрению в госизмене.

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