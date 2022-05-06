ВСУ выпустили 20 снарядов по Золотому в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Золотое-5 в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16:00 с направления населенного пункта Горское по населенному пункту Золотое-5 с применением РСЗО БМ-21», — говорится в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по населенному пункту 20 снарядов.

Ранее в этот день ВСУ два раза обстреляли Первомайск и поселок Голубовское в ЛНР. Они выпустили по населенным пунктам четыре артиллерийских снаряда и четыре мины из минометов 120 мм.

3 мая украинские войска выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли два мирных жителя. Обстрелы велись по населенным пунктам Первомайск, Калиново и Стаханов.

В тот же день корреспондент «Известий» Дмитрий Зименков показал кадры разрушенного украинскими боевиками рынка в городе Рубежном ЛНР. На записи видны разрушенные павильоны и оставленные продукты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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