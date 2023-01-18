«Бессмертный полк» 2023 в Москве: во сколько начало, расписание, маршрут, как попасть

Ежегодно — онлайн или очно — в Москве и городах России проходит «Бессмертный полк». Детали акции в 2023 году будут опубликованы на нашем сайте в разделе «День Победы».

В минувшем году шествие началось в Москве 9 мая в 15:00. Участие смогли принять все желающие.

Сбор участников был в 12:00. Колонны формировались на выходе из станций метро «Белорусская», «Динамо» и «Маяковская».

Были закрыты станции метро «Пушкинская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Тверская», «Чеховская», «Площадь Революции» и «Театральная». Перекрывали движение на некоторых улицах Москвы.

Маршрут «Бессмертного полка» был такой: по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Его длина составила 7 км.

Чтобы присоединиться к акции, нужно было прийти в назначенные время и место. С собой взять фотографию или несколько снимков предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также документ, удостоверяющий личность. Приветствовались праздничная символика: российские флаги и Знамена Победы, георгиевские ленты и др.

Было запрещено проносить алкогольные напитки, колющие и режущие предметы. В целях безопасности — личной и других участников — организаторы не советовали приезжать на велосипедах, роликах или скейтбордах. Нельзя с собаками и другими домашними животными.

Организаторы рекомендовали надеть удобную обувь, комфортную одежду, головной убор.

Помимо столицы, акции проходили во многих населенных пунктах России и за рубежом. Сохранился и онлайн-формат «Бессмертного полка».

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