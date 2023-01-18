Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате падения вертолета под Киевом достигло 16
Мир
Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах
Общество
Сноуден опроверг сообщения о своем проживании в конспиративной квартире КГБ
Общество
Сбежавший из воинской части вооруженный военнослужащий ликвидирован под Липецком
Общество
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в день 80-летия прорыва блокады
Мир
Болгария с начала СВО тайно поставляла оружие и топливо на Украину
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно закроют 20 января
Мир
Болгарию назвали инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов ЦБ
Экономика
Цена нефти марки Brent поднялась до $87 за баррель впервые с 3 января
Мир
Один погиб и пятеро пострадали в результате падения вертолета под Киевом
Мир
Песков напомнил о законодательном запрете Киева вести переговоры с Москвой
Мир
Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного газового хаба
Сюжет:

«Бессмертный полк» 2023 в Москве: во сколько начало, расписание, маршрут, как попасть

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодно — онлайн или очно — в Москве и городах России проходит «Бессмертный полк». Детали акции в 2023 году будут опубликованы на нашем сайте в разделе «День Победы».

В минувшем году шествие началось в Москве 9 мая в 15:00. Участие смогли принять все желающие.

Сбор участников был в 12:00. Колонны формировались на выходе из станций метро «Белорусская», «Динамо» и «Маяковская».

Города героев: как пройдут шествия «Бессмертного полка» в России и мире
50 тыс. волонтеров помогут тем, кто не сможет принять участие в акции

Были закрыты станции метро «Пушкинская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Тверская», «Чеховская», «Площадь Революции» и «Театральная». Перекрывали движение на некоторых улицах Москвы.

Маршрут «Бессмертного полка» был такой: по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Его длина составила 7 км.

Чтобы присоединиться к акции, нужно было прийти в назначенные время и место. С собой взять фотографию или несколько снимков предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, а также документ, удостоверяющий личность. Приветствовались праздничная символика: российские флаги и Знамена Победы, георгиевские ленты и др.

Было запрещено проносить алкогольные напитки, колющие и режущие предметы. В целях безопасности — личной и других участников — организаторы не советовали приезжать на велосипедах, роликах или скейтбордах. Нельзя с собаками и другими домашними животными.

Организаторы рекомендовали надеть удобную обувь, комфортную одежду, головной убор.

Помимо столицы, акции проходили во многих населенных пунктах России и за рубежом. Сохранился и онлайн-формат «Бессмертного полка».

В нашем материале — как будем отдыхать на майские в 2023 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023