НАТО утвердило генерала Каволи командующим силами альянса в Европе

Совет НАТО утвердил назначение американского генерала Кристофера Каволи главнокомандующим вооруженными силами альянса в Европе. Об этом говорится в опубликованном 6 мая заявлении НАТО.

Каволи заступит на этот пост летом и сменит на нем другого американского генерала Тода Уолтерса.

О том, что президент США Джо Байден назначил американского генерала Каволи новым командующим силами Североатлантического альянса в Европе, стало известно 3 мая. Сообщалось, что Каволи в настоящее время служит командующим армией США в Европе и Африке. В дополнение к позиции в Североатлантическом альянсе генерал Каволи займет пост командующего европейским военным руководством США.

Ранее, 2 мая, официальный представитель администрации США Джен Псаки подчеркнула приверженность политике открытых дверей в Североатлантическом альянсе. Она отметила благосклонность Белого дома к решению Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о негативных последствиях для мира и стабильности на севере Европы при вступлении этих двух стран в НАТО. Она считает, что власти стран должны понимать последствия такого решения для двусторонних отношений с Россией, а также в целом для европейской архитектуры безопасности.