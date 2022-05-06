В Госдуме прокомментировали приговор россиянке Сапеге в Белоруссии

Депутат Госдумы Мария Бутина в пятницу, 6 мая, прокомментировала приговор россиянке Софье Сапеге в Белоруссии.

«Столь строгий приговор связан с тем, что она нарушила законодательство Республики Беларусь. Будет ли Россия ее возвращать, зависит от самой гражданки. Есть возможность трансфера, чтобы отбывать наказание по месту гражданства. По заявлению адвоката либо самой Софьи она может ходатайствовать о том, чтобы отбывать срок в России», — сказала она в беседе с «Известиями».

При этом, как отмечает адвокат Мария Ярмуш, приговор Сапеге — более чем мягкий, ей грозило 12 лет лишения свободы, однако срок сократили, потому что пошла на сделку со следствием, признала свою вину и возместила ущерб.

«За распространение сведений, которые разжигают социальную рознь и за угрозы правоохранителям она получала от третьих лиц деньги. Преступные доходы она возместила в казну Беларуси — поэтому ее перевели на домашний арест, ей смягчили условия содержания», — подчеркнула Ярмуш.

При этом адвокат выразила мнение, что россиянка будет помилована президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее в пятницу суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима. Адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский рассказал «Известиям», что дальше планируется подать ходатайство о помиловании на имя президента Белоруссии, и если будет отказано, будет инициироваться процедура направления для отбытия наказания в России.

Суд над 24-летней россиянкой Софьей Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в республике экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года после того, как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс, с ними на борту экстренно посадили в Минске.

В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Софье Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.