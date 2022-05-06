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Набиуллина отстранили на шесть матчей за нанесение травмы Беленову

Футболиста «Химок» Набиуллина отстранили на шесть матчей за нанесение травмы вратарю «Уфы» Беленову
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Футболиста подмосковных «Химок» Эльмира Набиуллина дисквалифицировали на шесть матчей «Тинькофф — Российской премьер-лиги» за грубую игру против «Уфы», повлекшую травму соперника. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщил журналистам председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

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«Мы рассмотрели удаление игрока «Химок» Эльмира Набиуллина. Мы запросили у «Уфы» медицинское заключение о состоянии здоровья [вратаря «Уфы» Александра] Беленова, вчера мы его получили. На заседании были Набиуллин и врач команды «Уфа». Врач пояснил, что Беленову, скорее всего, потребуется операция», — сказал Григорьянц.

Игра чемпионата России состоялась в Химках в воскресенье, 1 мая, и завершилась со счетом 1:1. Набиуллин был удален на 12-й минуте за подкат в борьбе с Беленовым. Вратарь «Уфы» из-за травмы был заменен.

Также Григорьянц рассказал о дисквалификации главного тренера «Химок» Сергея Юрана на два матча за оскорбления в адрес судей после матча 27-го тура «Тинькофф — РПЛ» против «Уфы».

«На заседании КДК присутствовал Юран и юрист «Химок» Евгений Кречетов. Заслушали объяснение Юрана, объяснение главного судьи матча Кирилла Левникова по поводу того, что в словах Юрана была ненормативная лексика в адрес судьи. Юран дисквалифицирован на два матча чемпионата России», — сказал Григорьянц.

Так, в матче 30-го тура со «Спартаком» Юран сможет присутствовать только в технической зоне. Также «Химки» были оштрафованы на 20 тыс. рублей за появление Юрана на поле после матча, пишет «Спорт-Экспресс».

24 апреля футбольный клуб «Химки» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура «Тинькофф — РПЛ». Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе «Химок» голами отличились Денис Глушаков, Резиуан Мирзов, Илья Садыгов и Александр Солдатенков. У гостей мяч забил Максим Глушенков.

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