Аналитик рассказал о минусах параллельного импорта

В результате введения параллельного импорта правообладатели будут терять деньги, хоть и отчасти эти потери будут компенсироваться ростом заказов из государств, которые выступят своего рода посредниками в продажах. Об этом заявил «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган в пятницу, 6 мая.

Ранее в этот же день Минпромторг обнародовал список товаров для параллельного импорта из 96 пунктов. Минюст одобрил этот перечень. Новый механизм работы можно использовать с 6 мая.

Коган отметил, что в дальнейшем можно ожидать расширения перечня товаров для параллельного импорта, так как постепенно будут обнажаться группы товаров, где есть дефицит и появится необходимость в его восполнении при отсутствии возможности замещения российскими или китайскими аналогами. Сокращение же перечня может произойти после возврата некоторых брендов в Россию, добавил он.

«В целом, всё логично — все необходимые для торговли и поддержания баланса спроса и предложения бренды и материалы есть в опубликованном списке. Постепенно будет оттачиваться логистика и вопросы, которые нужно согласовывать с Федеральной таможенной службой (ФТС), но это процессы, которые займут совсем немного времени, учитывая потребность в тех товарах, которые есть в списке Минпромторга», — рассказал аналитик.

Параллельный импорт — это ввоз продукции без разрешения правообладателя брендов. Сейчас они продают продукцию либо сами, либо через эксклюзивного поставщика. Такой вид импорта не означает легализацию контрафакта, а предполагает ввоз оригинальных товаров через альтернативные каналы.

Таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять коды ТН ВЭД и наименования брендов с приказом Минпромторга. Согласно документу, сейчас в РФ не действует гражданско-правовая ответственность, если товары будут ввозить в обход официальных каналов дистрибуции.

8 марта президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно указу, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. Запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в РФ востребованные оригинальные товары иностранного производства без согласия правообладателей.

Минсельхоз выступил против параллельного импорта продуктов питания, отметив, что не будет добавлять конкретные наименования в список товаров для такого ввоза.

В марте около 200 компаний заявили о приостановке своей работы в РФ. Такие решения были приняты в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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