Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет мер по поддержке кинотеатров и кинокомпаний. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщается на официальном сайте градоначальника и правительства столицы.

Согласно решению Собянина, ведущие киносети города получат гранты на продвижение и рекламу российских картин в прокате и привлечение зрителей. Уточняется, что данные киносети объединяют 690 кинозалов и обеспечивают 80% проката в городе.

Так кинокомпании смогут компенсировать до 25% расходов на аренду съемочных площадок. Отмечается, что на эти цели из бюджета столицы планируется выделить 300 млн рублей.

Первые пять студий, которые организуют съемки своих проектов на базе кинопарка вблизи деревни Юрово в ТиНАО, получат по 10 млн рублей. Сейчас на базе будущего кинопарка ведутся работы по благоустройству, после которых там возведут натуральные площадки для съемок.

Кроме того, Собянин решил увеличить размеры грантов для кинопроизводителей за проведение съемок в Москве и создание ее образа в фильмах.

Размеры грантов будут зависеть от доли времени показа общественных пространств столицы в общем хронометраже ленты. В частности, при доле от 30% и более компенсация затрат составит от 15 млн рублей для полнометражных фильмов и 4 млн рублей — для короткометражных.

«Возможность компенсации части затрат на проведение съемок повысит привлекательность столицы как площадки для производства кинопродукции», — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 2023 года данная программа грантов распространится на сериалы и студенческие проекты. В случае с сериалами максимальный размер выплаты составит 15 млн рублей, со студенческими работами — 450 тыс. рублей.

«Впервые на получение финансовой поддержки смогут претендовать кинопроизводители, чьи фильмы и сериалы демонстрируют не только на большом экране, но и на аудиовизуальных сервисах или по телевизионным каналам», — отмечается в публикации.

На фоне спецоперации России по защите Донбасса крупнейшие зарубежные студии-мейджоры отменили прокат своих кинофильмов в российских кинотеатрах накануне их старта. О дальнейших показах пока не сообщается. В числе таковых — Warner Bros., Paramount, Universal и Disney, Sony Pictures.

Так, 22 марта первая замглавы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко рассказала, что западные фильмы в российском прокате можно заменить на китайские, индийские, южнокорейские и картины из стран СНГ.

1 марта редактор отдела статистики журнала «Кинобизнес сегодня» Сергей Лавров заявил, что отмена премьер голливудских фильмов в России скажется на кинотеатрах, поскольку отечественное кино не может приносить им такую же прибыль. Он добавил, что в результате пострадает российский кинопоказ, пострадают дистрибуторы и кинопроизводство. Однако если во время пандемии государство помогло отрасли выстоять, то в этот раз одного российского контента для функционирования отрасли не хватит.