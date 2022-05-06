Более 140 участков пострадали от пожара в дачном массиве в Абакане

От природного пожара в дачном массиве в районе горы Самохвал в Абакане пострадало свыше 140 участков. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

«Удалось собрать информацию об участках, на которые зашло пламя. Предварительно, огонь повредил или уничтожил 143 дачных участка», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что из-за природных пожаров в Курганской области эвакуируют жителей трех деревень. Отмечалось, что тушение осложняет сильный ветер. Сложная обстановка сохраняется на территории Белозерского, Кетовского и Каргапольского муниципальных округов.

Накануне сообщалось, что в Курганской области тушат крупный лесной пожар. Борьбу с огнем вблизи поселка Чистопрудный ведут с 28 апреля, в работах задействованы более 1 тыс. человек и около 200 единиц техники.

До этого, 4 мая, руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин рассказал, что Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, но горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города.