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Более 140 участков пострадали от пожара в дачном массиве в Абакане
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Более 140 участков пострадали от пожара в дачном массиве в Абакане

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Фото: Управление МЧС РФ по Республике Хакасия
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От природного пожара в дачном массиве в районе горы Самохвал в Абакане пострадало свыше 140 участков. Об этом 6 мая сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Хакасия.

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«Удалось собрать информацию об участках, на которые зашло пламя. Предварительно, огонь повредил или уничтожил 143 дачных участка», — уточнили в ведомстве.

Ранее в этот день стало известно, что из-за природных пожаров в Курганской области эвакуируют жителей трех деревень. Отмечалось, что тушение осложняет сильный ветер. Сложная обстановка сохраняется на территории Белозерского, Кетовского и Каргапольского муниципальных округов.

Накануне сообщалось, что в Курганской области тушат крупный лесной пожар. Борьбу с огнем вблизи поселка Чистопрудный ведут с 28 апреля, в работах задействованы более 1 тыс. человек и около 200 единиц техники.

До этого, 4 мая, руководитель противопожарной программы «Гринпис» в РФ Григорий Куксин рассказал, что Россия в течение двух недель справится с весенними природными пожарами, но горящие торфяники могут летом окутать дымом крупные города.

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