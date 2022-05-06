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Интернет
В антивирусах Avast и AVG нашли подрывающие безопасность ОС уязвимости

В антивирусах Avast и AVG нашли подрывающие безопасность ОС уязвимости

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Фото: Global Look Press/City News Moskva
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В антивирусах Avast и AVG были обнаружены серьезные уязвимости, которые позволяли злоумышленникам отключать на компьютерах пользователей этих антивирусов продукты безопасности, а также перезаписывать системные компоненты, причинять вред операционной системе (ОС) или выполнять вредоносные операции. Об этом сообщил 5 мая специалист по информационной безопасности компании SentinelOne Касиф Декель.

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Специалист отметил, что эти уязвимости оставались незамеченными много лет и затронули десятки миллионов пользователей.

Уязвимости обнаружили в драйвере ядра aswArPot.sys и присвоили им значения CVE-2022-26522 и CVE-2022-26523. После получения уведомления об угрозе для информационной безопасности клиентов Avast, в свою очередь, выпустил обновление для исправления ошибок.

11 марта стало известно, что разработчик антивирусного ПО Avast приостановил продажи и маркетинг своих продуктов в Белоруссии и России на фоне проведения российской спецоперации по защите мирных жителей Донбасса.

17 ноября прошлого года эксперт «Лаборатории Касперского» Мария Гарнаева сообщила «Известиям», что эксперты по кибербезопасности рассказали о необычном хобби хакеров — общаться с миром и друг с другом посредством вписанных в коды вредоносных программ ругательств, фраз или цитат из мировой литературы.

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