В антивирусах Avast и AVG нашли подрывающие безопасность ОС уязвимости

В антивирусах Avast и AVG были обнаружены серьезные уязвимости, которые позволяли злоумышленникам отключать на компьютерах пользователей этих антивирусов продукты безопасности, а также перезаписывать системные компоненты, причинять вред операционной системе (ОС) или выполнять вредоносные операции. Об этом сообщил 5 мая специалист по информационной безопасности компании SentinelOne Касиф Декель.

Специалист отметил, что эти уязвимости оставались незамеченными много лет и затронули десятки миллионов пользователей.

Уязвимости обнаружили в драйвере ядра aswArPot.sys и присвоили им значения CVE-2022-26522 и CVE-2022-26523. После получения уведомления об угрозе для информационной безопасности клиентов Avast, в свою очередь, выпустил обновление для исправления ошибок.

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