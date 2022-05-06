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Посол ЛНР в России рассказал о ходе боевых действий в Северодонецке

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Силы Луганской Народной Республики (ЛНР) ведут бои против украинских военных на окраинах Северодонецка. Об этом 6 мая сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция
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«Сейчас на окраинах Северодонецка действительно идут военные действия. Военные действия в отдельных микрорайонах самого города идут, там стрельба», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее в этот день сообщалось, что Вооруженные силы Украины два раза за сутки обстреляли Первомайск и поселок Голубовское в ЛНР.

3 мая украинские войска выпустили по ЛНР более 50 тяжелых снарядов, в результате чего погибли двое мирных жителей. Обстрелы велись по населенным пунктам Первомайск, Калиново и Стаханов.

В тот же день корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименков показал кадры разрушенного украинскими боевиками рынка в городе Рубежное Луганской Народной Республики. На записи видны разрушенные павильоны и оставленные продукты.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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