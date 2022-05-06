Минпромторг утвердил список товаров из 96 пунктов для параллельного импорта в Россию

Министерство промышленности и торговли РФ утвердило перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Это следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 6 мая.

В список вошли 96 пунктов и более 200 подпунктов, уточняет НСН. В частности, в перечень включили косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, черные и цветные металлы, транспортные средства и другие, пишет RT. Также в него входят керамические изделия, детали и комплектующие, мебель, железнодорожная техника, удобрения, металлы и так далее.

В список также попала звукозаписывающая аппаратура, фото- и кинотехника, медицинская техника, часы Apple, музыкальные инструменты и игровые приставки XBox, PlayStation и Nintendo.

Помимо этого, в документе можно найти упоминания автомобильных марок Volkswagen, Skoda, BMW, Mitsubishi, Tesla, Mercedes, Renault, Volvo, Audi, Chevrolet и других, пишет Life.ru.

В тексте документа указано, что при ввозе товаров из списка не будут действовать положения п. 6 ст. 1359 и ст. 1487 Гражданского кодекса РФ, которые запрещают импорт товаров в страну без разрешения.

5 мая Минсельхоз выступил против параллельного импорта продуктов питания, отметив, что не будет добавлять конкретные наименования в список товаров для такого ввоза.

Как в конце апреля писал сайт kp.ru, товары порядка 200 ушедших из России брендов вернутся в страну благодаря параллельному импорту. Речь идет об автозапчастях, электронике, бытовой технике, промоборудовании, одежде и обуви.

11 апреля «Известиям» заявляли в Минпромторге, что планируют легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в РФ. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например в Японии, добавили в ведомстве.

Такие решения бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.

В конце марта глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял: то, что некоторые зарубежные бренды решили покинуть российский рынок, не говорит о том, что у жителей РФ могут возникнуть трудности с приобретением одежды. По словам министра, проблем с покупкой вещей у населения не будет, отмечает телеканал «Звезда».

8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно документу, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.