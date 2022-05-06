Захарова назвала постыдными действия испанской прессы

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 6 мая в своем Telegram-канале пристыдила испанскую газету ABC за то, что отказалась публиковать интервью Захаровой под надуманными предлогами.

Захарова отметила, что испанцы сами предложили ей интервью и прислали вопросы.

«29 апреля после направления нами ответов на вопросы для письменного интервью заведующий международной редакцией А. Родригес Гарридо написал пресс-секретарю российского посольства в Мадриде: «Спасибо за усилия, Дмитрий, в бумажном издании мы дадим ему разворот, потому что на бумаге место всегда ограничено, а если что-то не войдет, то дадим более длинную версию в Сети. Мы сделаем всё возможное, чтобы она (М.В. Захарова) увидела, что мы уважаем работу, которую она нам прислала», — написала дипломат.

После этого, по ее словам, интервью несколько дней не выходило. Мария Захарова сама поинтересовалась у московского корреспондента ABC о причинах задержки, однако он ответил, что находится в недоумении. Это при том, что ABC сами запросили интервью, согласовали письменный формат, направили вопросы, перевели текст на испанский и в конечном итоге передумали его публиковать без цензуры

В конце концов издание придумало историю про «угрозы и давление» и то, что вопросы к письменному интервью «не являются интервью», «не предполагались для публикации целиком», «без личной беседы не отвечают стандартам интервью» и т.д.

В итоге 4 мая вопросы испанского издания и ответы на них Марии Захаровой были опубликованы на сайте российского МИДа.

Ранее в этот же день стало известно, что немецкий журнал Der Spiegel удалил ранее опубликованное видео об эвакуации людей из комбината «Азовсталь» в Мариуполе при содействии российских военных.