Движение ограничат на участке Софийской набережной в Москве 7 и 9 мая

Движение транспорта будет ограничено на участке Софийской набережной 7 и 9 мая. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает в пятницу, 6 мая.

«Для проведения телевизионной трансляции движение на Софийской набережной в районе Большого Москворецкого моста будет ограничено. Первый этап ограничений продлится 7 мая с 7:00 до 19:00, второй — 9 мая с 6:00 до 22:30», — говорится в сообщении.

Движение на этом участке в период действия ограничений будет организовано по одной полосе, передает агентство городских новостей «Москва».

5 мая на Красной площади состоялась вторая ночная репетиция парада Победы, генеральный прогон намечен на 7 мая.

Впервые в пешем строю пройдут парадные расчеты мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища, а в составе механизированной колонны — реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г». Кроме того, москвичи смогут увидеть танк Т-34, «самолет Судного дня» Ил-80, истребитель Су-57 и другие образцы техники, сообщает телеканал «360».

9 мая парады пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.

В Москве салюты в честь Дня Победы в ВОВ запустят с 36 площадок в 22:00, передает НСН. Салют станет завершением праздничных мероприятий, которые запланированы в столице на 9 мая. В частности, салют запустят на ВДНХ и в «Лужниках».