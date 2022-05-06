В Сети появились кадры взятия в плен группы украинских солдат в Мариуполе

В Сети в пятницу, 6 мая, опубликовали кадры взятия в плен российскими войсками группы украинских солдат.

На кадрах видно, что на земле лежит группа, предположительно, украинских военнослужащих. Оператор, который проводит съемку, здоровается с ними и говорит, чтобы те не поднимали головы. Заметив раненого бойца, он просит, предположительно, украинскую медсестру подняться и сделать ему перевязку, по ходу объясняя своему командиру, что рана серьезная и требует внимания.

В соцсетях отмечают, что в плену оказались бойцы 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальных комментариев госструктуры пока не давали.

4 мая военнопленный ВСУ рассказал о хорошем отношении со стороны российских солдат. По его словам, они дали ему куртку, воды и чаю. Также военнослужащего обеспечили чистой одеждой.

30 апреля украинские пленные рассказали «Известиям», что командование ВСУ отправляет своих подчиненных «на мясо» и кидает их. Так, по словам пленного контрактника ВСУ Эльдара Шамситдинова, находясь на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, он вместе с сослуживцами знал, что помощь не придет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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