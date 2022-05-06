Прямой эфир
Сюжет:

В Сети появились кадры взятия в плен группы украинских солдат в Мариуполе

0
Фото: скриншот видео
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Сети в пятницу, 6 мая, опубликовали кадры взятия в плен российскими войсками группы украинских солдат.

На кадрах видно, что на земле лежит группа, предположительно, украинских военнослужащих. Оператор, который проводит съемку, здоровается с ними и говорит, чтобы те не поднимали головы. Заметив раненого бойца, он просит, предположительно, украинскую медсестру подняться и сделать ему перевязку, по ходу объясняя своему командиру, что рана серьезная и требует внимания.

Лучше поздно: почему в Мариуполе произошла массовая сдача в плен
Добровольно сложили оружие военнослужащие 36-й бригады морской пехоты ВСУ

В соцсетях отмечают, что в плену оказались бойцы 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ). Официальных комментариев госструктуры пока не давали.

4 мая военнопленный ВСУ рассказал о хорошем отношении со стороны российских солдат. По его словам, они дали ему куртку, воды и чаю. Также военнослужащего обеспечили чистой одеждой.

30 апреля украинские пленные рассказали «Известиям», что командование ВСУ отправляет своих подчиненных «на мясо» и кидает их. Так, по словам пленного контрактника ВСУ Эльдара Шамситдинова, находясь на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, он вместе с сослуживцами знал, что помощь не придет.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022