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В Минкультуры назвали фейком сообщения о мобилизации работников культуры

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Министерстве культуры РФ назвали 6 мая фейком распространяющийся в социальных сетях документ о якобы мобилизации сотрудников сферы культуры. В сообщении отмечалось, что культурным учреждениям якобы необходимо подготовить списки «ценных сотрудников» и культурных деятелей для получения отсрочки.

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«Такого приказа Минкультуры не существует. Это фейк», — сообщили в ведомстве.

5 мая спикер Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что в России не планируется проведение мобилизации.

Ранее в соцсетях также стали распространяться сообщения о том, что 9 мая Россия якобы планирует объявить войну Украине. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это заявление чушью и заявил, что «вероятность такого развития событий равна нулю».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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