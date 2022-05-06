Октябрьский райсуд Петербурга запретил распространение и показ фильма «Зеленый слоник»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга в пятницу, 6 мая, запретил распространение и показ фильмов «Зеленый слоник», «Ниндзя-убийца» и «Эксперимент за стеклом». В Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга написали, что причиной стало содержание сцен насилия, расчленения и других видов жестокости.

«Просмотр несовершеннолетними данных фильмов может причинить вред их психическому здоровью, в том числе данный контент содержит факторы риска суицидального поведения, исходя из выводов специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования», — говорится в сообщении.

Там также указано, что картина «Зеленый слоник» содержит сцены унижения человеческого достоинства и психического насилия. Подобный сюжет и видеоряд, по мнению специалистов, «провоцируют навязчивые воспоминания-переживания».

«Зеленый слоник» был снят в 1999 году на любительскую камеру. Главные роли в нем исполнили Сергей Пахомов и Владимир Епифанцев. По сюжету их герои — два арестованных военнослужащих, отбывающих наказание в камере со стенами зеленого цвета. Фильм снят в нескольких жанрах, среди которых треш, психоделика, черная комедия и сплэттер (жанр отличается натуралистичной демонстрацией насилия).