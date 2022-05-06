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Омск накрыла пыльная буря со штормовым ветром

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Фото: vk.com/Омск Live
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Пыльная буря с сильным ветром началась в Омске. Об этом пресс-служба регионального МЧС сообщает в пятницу, 6 мая.

«По данным синоптиков в Называевском районе Омской области наблюдается очень сильный ветер порывами 25 м/с, в городе Омске — 22 м/с», — говорится в сообщении.

Днем 6 мая с сохранением ночью 7 мая ожидается сильный ветер 25 м/с и более. Ночью синоптики прогнозируют сильное похолодание. Столбик термометра опустится до -3 градусов, при прояснении — до –8, передает НСН. Также омичей предупредили о предстоящих в пятницу грозах и дожде, переходящем в снег. В областном управлении МЧС жителям порекомендовали не выходить из дома без необходимости и быть осторожными.

Также в ведомстве отметили, что на территории области наблюдается сложная пожароопасная обстановка. Спасатели попросили жителей региона соблюдать меры безопасности. Они подчеркнули, что при сильном ветре любая искра может привести к пожару. В регионе действует особый противопожарный режим, сообщает телеканал «360».

Ранее, 26 апреля, в Новосибирске ГУ МЧС по области выпустило экстренное предупреждение о погоде, способствующей возникновению природных пожаров. В Заельцовском и Ленинском районах предупредили о возможности возможности пыльных бурь.

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