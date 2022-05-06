Прямой эфир
Общество
В Кремле анонсировали появление доказательств инсценировки в Буче
Экономика
Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в России
Мир
ДНР назначила своего посла в Москве
Общество
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Невзорова
Мир
В МЭА заявили о первом мировом глобальном энергетическом кризисе
Экономика
В Москве спрос на новостройки упал почти в два раза
Интернет
Google заблокировал скачивание и обновление платных приложений в России
Происшествия
Более 140 участков пострадали от пожара в дачном массиве в Абакане
Мир
В Финляндии заявили о невозможности продолжать прежние отношения с РФ
Экономика
В Минсельхозе зафиксировали замедление темпов роста цен на сахар
Интернет
В антивирусах Avast и AVG нашли подрывающие безопасность ОС уязвимости
Сюжет:

ДНР назначила своего посла в Москве

Глава ДНР Пушилин назначил Ольгу Макееву послом в РФ
0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Послом Донецкой Народной Республики в России назначена Ольга Макеева. Соответствующий указ в пятницу, 6 мая, подписал глава ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Назначить Макееву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы ДНР.

Макеева в 2015 году была избрана заместителем председателя Народного совета ДНР, с сентября по ноябрь 2018 года исполняла обязанности спикера парламента республики.

31 марта Пушилин распорядился о формировании администрации Мариуполя. Также глава ДНР распорядился о создании в Мариуполе районных администраций и назначении их руководителей. 6 апреля мэром Мариуполя был назначен бывший городской депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Константин Иващенко.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022