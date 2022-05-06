ДНР назначила своего посла в Москве

Послом Донецкой Народной Республики в России назначена Ольга Макеева. Соответствующий указ в пятницу, 6 мая, подписал глава ДНР Денис Пушилин.

«Назначить Макееву Ольгу Александровну чрезвычайным и полномочным послом Донецкой Народной Республики в Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте главы ДНР.

Макеева в 2015 году была избрана заместителем председателя Народного совета ДНР, с сентября по ноябрь 2018 года исполняла обязанности спикера парламента республики.

31 марта Пушилин распорядился о формировании администрации Мариуполя. Также глава ДНР распорядился о создании в Мариуполе районных администраций и назначении их руководителей. 6 апреля мэром Мариуполя был назначен бывший городской депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Константин Иващенко.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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