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Финляндия примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время

Премьер-министр Финляндии Марин заявила, что страна примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Решение Финляндии о вступлении в НАТО может быть принято в ближайшее время. Такое заявление сделала премьер-министр государства Санна Марин в интервью японской деловой газете Nikkei перед посещением страны. Выдержки публикуют 6 мая.

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«Думаю, что решение о вступлении в НАТО будет принято в самое ближайшее время», — отметила политик.

Она также добавила, что из-за проведения специальной военной операции по защите жителей Донбасса Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией как прежде».

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции, которая планирует вместе с ней вступить в Североатлантический альянс. По ее мнению, они в случае вхождения в блок станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

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