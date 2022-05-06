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Тарпищев подтвердил участие Медведева в «Ролан Гаррос»

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/SMG
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев 6 мая в беседе с «РИА Новости» заявил, что российский теннисист Даниил Медведев сыграет на «Ролан Гаррос».

Медведева услуга: россиянин открыл Хуркачу дорогу к защите титула
Даниил пока не сможет вернуться на первую строчку рейтинга ATP

«Даниил сыграет на «Ролан Гаррос», он готовится», — сказал он.

Накануне Тарпищев рассказал «Спорт-Экспрессу» о состоянии здоровья Медведева и допустил участие спортсмена в чемпионате, уточнив, что не стоит загадывать на этот счет и нужно дождаться конца мая.

Турнир пройдет с 22 мая по 5 июня.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что Медведев рисует пропустить «Ролан Гаррос», так как ему предстоит операция из-за грыжи. О предстоящей операции спортсмен написал в Twitter, уточнив, что восстановление может занять от одного до двух месяцев. Он также добавил, что будет делать всё возможное, чтобы вернуться на корт как можно быстрее.

21 марта Медведев опустился с первой на вторую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), после того как 14 марта он не сумел выйти в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, уступив французу Гаэлю Монфису со счетом 6:4, 3:6, 1:6. На первое место в рейтинге ATP вернулся серб Новак Джокович с 8465 очками. У Медведева стало 8445 очков.

Позднее, 31 марта, теннисист не смог выйти в полуфинал турнира «Мастерс» в Майами. Таким образом, он упустил шанс вернуться на первую строчку рейтинга, проиграв поляку Хуберту Хуркачу.

Медведев возглавил мировой рейтинг 28 февраля. На счету 26-летнего россиянина 13 титулов под эгидой ATP, в 2021 году он стал победителем Открытого чемпионата США.

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