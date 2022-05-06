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Графолог рассказала об определении психических проблем по почерку

Графолог Поротова рассказала об определении психических проблем по почерку
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Фото: Getty Images/Universal Images Group/Andia
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Почерк — это инструмент мозга, отражение нашего внутреннего «я», нашего характера и даже болезней. Об этом 6 мая «Известиям» рассказала графолог Оксана Поротова.

По ее словам, принцип проведения графологического анализа основан на гештальт-подходе, то есть почерк человека оценивается как в целом, так и по совокупности ряда графических признаков, указывающих на события в его жизни и связанные с ними чувства. Поэтому, объяснила эксперт, сказать однозначно, что перед вами человек с проблемами, сложно.

По мнению Поротовой, стоит призвать на помощь свою наблюдательность и сначала оценить внешнее состояние человека и его разговоры.

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«Через руку мы транслируем свои эмоции, чувства, установки, темперамент, характер: всё это мы выплескиваем на бумагу. От качества внутреннего содержания зависит и качество почерка», — уточнила она.

Как отметила графолог, о наличии проблем судить можно по уровню почерка: при высоком уровне почерка интерпретация будет положительная, более низкий свидетельствует о сниженных психологических характеристиках. Среди признаков почерка низкого уровня можно выделить искажения букв, сниженную читабельность, буквы как мелкие, так и чересчур крупные, а также неровные, восходящие или, напротив, нисходящие строки.

Кроме того, значение имеет и наполненность пространства листа. Так, неровное левое поле может свидетельствовать о беззаботном и неорганизованном характере человека, а также о его некой распущенности, заверила эксперт. Корявое поле с правой стороны свидетельствует о неумении контролировать свои эмоции и стремлении идти на поводу у своих желаний, сказала она.

Помимо этого, стоит обращать внимание на нюансы. Зигзагообразные линии, по словам графолога, присущи неврастеникам или алкоголикам, «дрожащие» буквы — у истеричной личности, украшательства и завитки могут говорить об отсутствии воли.

Однако, подчеркнула эксперт, только по одному признаку однозначные выводы делать не стоит, нужно смотреть на всё в комплексе.

«Лист бумаги — это мир, в котором человек функционирует, а взаимодействует он с людьми как своего, так и внешнего круга», — заключила Поротова.

В августе 2021 года графолог рассказала, по каким элементам почерка можно утверждать, что перед вами агрессивный или склонный к обману человек.

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