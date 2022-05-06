Российский солдат спас раненую из-за обстрела ВСУ девочку в Ясиноватой

Доброволец российской армии Роман Иванов рассказал 6 мая корреспонденту телеканала «Известия» о спасении 13-летней девочки, получившей тяжелое ранение в результате обстрела украинскими войсками Ясиноватой в Донецкой Народной Республике.

Солдат рассказал, что это произошло 4 мая. Тогда он заехал домой, но не успел даже дойти до квартиры, как начался внезапный обстрел. В этот момент та самая девочка вместе с семьей стояла в очереди около колодца за водой.

«4 мая в 12:05, примерно, здесь стоял легковой автомобиль. Я приехал проверить свою квартиру, так как ранее она пострадала от обстрелов, вся была в осколках. Когда проходил машину, не успел дойти до ее края, произошел прилет снаряда. Буквально в десяти метрах», — рассказал Иванов.

Он вспомнил, что сначала его оглушило, вокруг было много дыма. Дальше он услышал женский крик. Отреагировав, мужчина бросился на помощь.

«Двинулся на крик помощи, женский крик, истерический был. Я бегом побежал и сразу увидел, лежал мужчина без признаков жизни, а рядом с ним была кровь. Там была еще бабушка пожилая. Смотрю, женщина на коленях сидела и вот так держала девочку, у которой была сильно разорвана нога, выше колена, раздробленная кость, даже торчала бедренная кость», — вспоминает солдат.

Боец рассказал, что у подростка был сильный шок. Девочка даже не плакала. Немедля, солдат оказал ей первую медицинскую помощь и перетянул жгутом ногу. После он побежал за носилками. По его словам, до больницы было немногим более ста метров.

«Я оценил травму и понял, что время шло на секунды, очень переживал. Если у нее была повреждена бедренная артерия, то да, нельзя было мешкать. Прибежал на приемный покой, там был еще один солдатик. Я сказал ему, чтобы хватал носилки и за мной бежал. Когда мы с ним сюда бежали, еще одна мина прилетела. Потом мы добрались до раненой, девочку положили на носилки и начали бежать опять через дворы, прикрываясь, в направлении приемного покоя», — рассказал Иванов.

По его словам, в этот момент девочка уже плохо себя чествовала.

«Девочка глазки закатывала, и у нее губы уже белели. Тут уже время играло не на ее руку. Да, было тяжело, меня после взрыва ударило в грудную клетку, еще болела голова, давление. Тем не менее, мы с солдатом, который, кстати, хромал, успели ее донести», — рассказал он.

Солдат также добавил, что поговорил позднее с врачом, который рассказал, что девочке пришлось ампутировать ногу. Также у нее еще была проникающая рана брюшной полости, поэтому врачам пришлось удались ей часть кишечника.

Днем ранее украинские войска нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой, в результате которого оказалось повреждено множество жилых домов. По данным штаба теробороны ДНР, под удар попали и десятки частных жилых домов. В результате обстрела все дома остались без остекления, разбиты кровля и разрушены стены.

4 мая украинские военные снова обстреляли Ясиноватую 15 снарядами из «Града». Боеголовки были выпущены около 12:00 со стороны населенного пункта Авдеевка. В результате обстрела Ясиноватая была обесточена.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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