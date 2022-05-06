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В Подмосковье будут проводить винные ярмарки с дегустацией

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Фото: Global look Press/dpa/Marcus Brandt
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В Московской области с мая появилась возможность проводить ярмарки винодельческой продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

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Продаваться на ярмарках будет любая винодельческая продукция, кроме виноградной водки, бренди и коньяка. Во время дегустации посетители смогут попробовать вино.

Срок проведения мероприятий — не более 14 дней, отмечает телеканал «360».

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Владислав Мурашов, 100% торговых мест на таких ярмарках будет отведено производителям из России и стран — членов ЕАЭС, таким как Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Также допускается продажа и дегустация только вин, которые произведены из выращенного на территории этих государств винограда.

Уточняется, что место проведения такой ярмарки не должно находиться на территории, где запрещена розничная продажа алкогольной продукции. Речь идет, в частности, об учреждениях здравоохранения, образования, спортивных объектах.

У участников мероприятия должны быть документы, удостоверяющие законность производства и продажи винодельческой продукции, отмечает REGNUM. При этом на ярмарках можно будет продавать и другие товары, пишет сайт kp.ru. Они смогут повысить интерес к винам и тем самым увеличить выручку на 10–20%.

28 апреля худрук театра «Модерн» Юрий Грымов оценил перспективу замены импортных вин российскими в московских ресторанах. В беседе с НСН он отметил, что рекомендует российские вина, поскольку есть хорошие производители, «хороших российских вин действительно много».

7 апреля в Роскачестве рассказали, что в 2022 году в картах ресторанов появится втрое больше российских вин, а также будут созданы полноценные разделы с описаниями винных регионов.

Директор департамента исследования и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала, что ежегодно на российском рынке появляется от пяти до 10 новых винодельческих проектов. Она отметила, что, в первую очередь, это небольшие хозяйства, вина которых не всегда попадают на полки торговых сетей. Именно такие позиции в первую очередь интересны рестораторам.

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