Политолог допустил смягчение приговора Сапеге в Белоруссии по просьбе России

Дело осужденной в Белоруссии россиянки Софии Сапеги является принципиальным для белорусских властей, но по просьбе России девушке в итоге могут смягчить приговор. Такое мнение высказал белорусский политолог Алексей Дзермант в пятницу, 6 мая.

Накануне суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима. Девушку взяли под стражу прямо в здании Гродненского облсуда.

«Дело, конечно, принципиальное, все-таки это тяжелый состав — угрозы правоохранителям, чиновникам, чем она занималась в экстремистских Telegram-каналах. Я сомневаюсь, что это как-то сильно повлияет на российско-белорусские отношения. Я думаю, так или иначе, несмотря на приговор, наказание не будет столь суровым в итоге. Вряд ли здесь будет какой-то обмен, возможно, консультации, просьбы с российской стороны, а белорусская пойдет навстречу», — отметил Дзермант в беседе с НСН.

В этот же день адвокат семьи Сапеги Антон Гашинский рассказал «Известиям» о том, как в дальнейшем будет строиться защита девушки. Юрист отметил, что полученное наказание — минимальное из всех возможных.

«Дальше планируем подать ходатайство о помиловании на имя президента Белоруссии и, если будет отказано, будем инициировать процедуру направления для отбытия наказания в России. Она тоже достаточно длительная, но, возможно, пройдет быстрее», — сказал Гашинский.

Ранее в пятницу суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам заключения в колонии общего режима, сообщает телеканал «Звезда».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать приговор осужденной Сапеге. При этом он заявил, что помощь ей будут оказывать дипломаты, сообщает телеканал «360».

5 декабря 2021 года официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщала, что вопрос с обвинением Сапеги по статье о разжигании ненависти находится в повестке ведомства. В тот же день отчим Сапеги рассказал, что психологическое состояние девушки критическое, она подавлена.

Суд над 24-летней россиянкой Софией Сапегой начался 28 марта 2022 года. Ее и бывшего редактора Telegram-канала NEXTA (признан в республике экстремистским) Романа Протасевича задержали 23 мая 2021 года — после того как самолет Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс с ними на борту, экстренно посадили в Минске.

В контексте протестов, которые проходили в Белоруссии после президентских выборов в августе 2020 года, Софие Сапеге вменяют то, что она вела Telegram-канал «Черная книга Беларуси» (признан в республике экстремистским), где публиковались личные данные белорусских правоохранителей. Ей были выдвинуты обвинения по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.