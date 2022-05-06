В Совфеде назвали политической шизофренией вызов Шойгу на допрос на Украину

Происходящее на Украине можно назвать политической шизофренией, заявила в пятницу, 6 мая, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

Таким образом она прокомментировала вызов офисом генерального прокурора Украины на допрос должностных лиц России. Допросы назначены на 16, 17 и 18 мая, пишет ТАСС. Среди вызванных — заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр обороны РФ Сергей Шойгу, спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я думаю, что это диагноз. Мы видим психическое расстройство у представителей украинской власти. Политическая шизофрения Украины приводит к тому, что гибнут тысячи людей», — сказала она в беседе с «Известиями».

По словам сенатора, с таким же успехом украинские власти могли бы «возбудить уголовное дело в отношении Меркурия или предъявить иск Марсу».

«Мы наблюдаем процессы, когда война — это мир, свобода — это рабство и зависимость от США. Мы живем в непростое время, когда политическим режимам нужно ставить диагнозы. Мы должны использовать не только опыт предшествующих поколений, но и бережно высказывать свои точки зрения, мир достигается дорогой ценой», — подчеркнула Ковитиди.

Как отметила сенатор, Украина сегодня «напоминает спящую красавицу, которая ждет, что ее поцелует загадочный принц», однако она окружена кольцом лжи и это мешает ей проснуться.

4 марта украинский суд заочно арестовал российского режиссера Никиту Михалкова по подозрению в посягательстве на суверенитет страны. По словам генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, суд разрешил прокурорам Украины задержать Михалкова и доставить в суд в качестве подозреваемого для избрания меры пресечения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. Обстановка в регионе обострилась 17 февраля 2022 года. В Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту РФ с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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