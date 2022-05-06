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Песков пообещал своевременно обнародовать информацию о причастных к инсценировке в Буче

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Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсуждали тему провокационной постановки в Буче, информация о ее организаторах будет своевременно обнародована. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Безусловно, эта тема обсуждалась», — заявил Песков, отвечая на вопрос, говорили ли лидеры двух стран о провокации в Буче.

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По его словам, инцидент является «абсолютным вымыслом и специально срежиссированой инсценировкой».

5 мая Лукашенко в интервью Associated Press призвал Запад прекратить врать о Буче. Журналист попросил белорусского лидера передать Путину, что зверства на Украине со стороны России пора прекратить, на что Лукашенко ответил, что западным странам нужно прекратить врать, так как ему прекрасно известно, кто организовал эту показуху.

Ранее, 26 апреля, Путин на встрече с Гутерришем заявил, что Вооруженные силы (ВС) России не имеют отношения к событиям в украинской Буче и Москва знает, кто стоит за этой провокацией.

2 апреля украинская сторона начала распространять сообщения о большом числе жертв среди мирного населения в городе Буча под Киевом. На следующий день в Минобороны РФ заявили, что все опубликованные киевским режимом фото и видео о якобы преступлениях российских военных в Буче являются провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения населенного пункта под контролем Вооруженных сил РФ ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

15 апреля, Следственный комитет РФ возбудил дело о фейках относительно ВС РФ после провокации в Буче.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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