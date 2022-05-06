Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о десоветизации законодательства страны. Об это в пятницу, 6 мая, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской в РФ).

«Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О десоветизации законодательства Украины». Благодарю всех коллег — народных депутатов, которые помогали разрабатывать этот закон и проголосовали за его принятие», — заявил Стефанчук.

Ранее, 1 апреля, рада приняла закон, расширяющий перечень оснований для запрета в стране «пророссийских партий». Отмечалось, что в него входит популяризация или пропаганда органов или должностных лиц из России, а также признание правомерности проведения Россией спецоперации. Закон предполагает изъятие имущества и активов в пользу государства представителей тех партий, которые украинские власти обвиняют в связях с Россией.

Ранее, 19 марта, сообщалось, что совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на время военного положения остановил работу ряда оппозиционных партий. Среди них «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Партия Шария», «Наши», «Союз левых сил» и ряд других. После этого сопредседатель «Оппозиционной платформы» Вадим Рабинович заявил, что партия приостанавливает свою деятельность.

Комментируя это решение, спикер Госдумы Вячеслав Володин на следующий день отметил, что запрещая партии, в числе которых и парламентские, Зеленский совершил большую ошибку. Своим решением он расколол общество, вместо того чтобы продолжить диалог с представителями партий, заявил парламентарий.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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