Военный комитет НАТО обсудит ситуацию на Украине на уровне начальников штабов 19 мая. Об этом в пятницу, 6 мая, говорится в заявлении альянса.

В заседании также примут участие представители Украины, Финляндии, Швеции, а также стран-партнеров НАТО из Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — Австралии, Новой Зеландии, Японии и Южной Кореи. Всреча пройдет в Брюсселе.

«Военный комитет НАТО — высший военный орган альянса, соберется 19 мая 2022 года в Брюсселе. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр проведет заседание, в котором примут участие начальники штабов обороны стран-членов альянса», — говорится в документе.

Российской специальной военной операции по защите Донбасса будет посвящена вторая часть заседания.

Первая часть будет посвящена обсуждениям геостратегического контекста и подготовки к саммиту в Мадриде, который пройдет в июне 2022. К ней присоединится генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

28 апреля Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО предоставили Украине уже как минимум $8 млрд помощи.

По данным Следственного комитета РФ вооружения на Украину поставляют 25 государств, 21 из которых входит в число стран НАТО. При этом ряд государств не только накачивали Украину оружием, но и принимали активное участие в подготовке украинской армии.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Запад продолжает зарабатывать на поставках вооружения, дестабилизируя обстановку в регионе.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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