Врач предупредил об опасности фейерверков для зрения и дыхания

Традиционно в День Победы, 9 мая, граждане запускают крупные фейерверки. О том, какие опасные вещества выделяет пиротехника при взрывах, с какого расстояния и ракурса безопасно смотреть салют и вредны ли фейерверки для зрения, рассказал «Известиям» доктор медицинских наук, главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков.

Безопасное расстояние для просмотра фейерверков

Как пояснил эксперт, уровень светового потока, который производит салют, составляет, в зависимости от мощности, до нескольких десятков тысяч люмен. Для здорового человека такое световое воздействие безопасно — глаз физиологично реагирует на широкий диапазон интенсивности светового потока.

При этом, по словам Хомякова, может отмечаться лишь кратковременное снижение светочувствительности глаз (ослепление), которое восстанавливается в течение минуты. В связи с этим смотреть на салют лучше, стоя на месте, а также нежелательно в этот момент управлять транспортом.

Салюты взрываются на высоте 10–100 м — такое расстояние с точки зрения светового воздействия безопасно. Однако при взлете и взрыве пиротехники происходит отделение элементов взрывающегося изделия, которые разлетаются на 30–100 м. В связи с этим эксперт рекомендует тщательно изучать инструкцию, где указано безопасное расстояние запуска.

Так, допустимое расстояние будет зависеть от категории опасности пиротехнических изделий — для салютов применяют изделия 3–5 классов. На взрывы изделий, которые относятся к третьему классу, смотреть следует с расстояния не менее 20 м. Если речь идет о «большом» салюте, безопасно смотреть его с расстояния не менее чем 100 м со специально оборудованных площадок.

«Изделия 1-3 классов — это бенгальские огни, хлопушки, петарды. Они могут быть опасны для глаз, вызывать химические и термические ожоги роговицы, конъюнктивы. До 15% травм при воздействии взрывов пиротехники приходится именно на глаза. Поэтому чрезвычайно важно соблюдать инструкцию по безопасности, которая прилагается к таким изделиям», — добавил Хомяков.

Опасность фейерверков при некоторых заболеваниях

В то же время салюты могут представлять опасность при некоторых заболеваниях: например, при шейном остеохондрозе из-за запрокидывания головы наверх может возникнуть болевая реакция, отдающая в затылок, в руку или под лопатку. Кроме того, существует риск снижения кровоснабжения головного мозга, мигрени, ухудшения зрения («потемнение в глазах»), координации и даже нарушений сердечного ритма.

«В течение 10 минут фейерверка, вероятнее всего, ничего страшного не произойдет, однако при появлении первых симптомов следует вернуть привычное положение тела, закрыть глаза, присесть. Для того чтобы не задирать голову, следует отойти подальше и смотреть на салют не снизу вверх, а снизу и сбоку», — посоветовал врач.

Кроме того, салют может быть небезопасен для людей с эпилептогенной активностью и тех, кто страдает мигренью: яркие вспышки света могут провоцировать приступ.

Риск поражения дыхательных путей из-за веществ, которые выделяют фейерверки

При использовании фейерверков также следует обратить внимание на то, что такие изделия выделяют вещества, которые могут вызвать поражение дыхательных путей. По словам специалиста, после взрывов фейерверков в воздухе повышается примерно в два-три раза концентрация взвешенных твердых частиц.

«Взвешенные частицы размером менее 2,5 мкм могут часами находиться в атмосфере и, проникая глубоко в легкие, вызывать их поражение. Частицы размерами менее 155 нм содержат токсичные макроэлементы пороха — серу, медь, барий, кальций, алюминий, стронций. Все они небезопасны для здоровья, особенно при хроническом воздействии», — предостерег врач.

Он отметил, что глобально взрывы пиротехники не приносят существенного вреда природе, однако в местах компактного проживания людей, то есть в городах, лучше уменьшить количество загрязнителей воздуха. Поэтому Хомяков рекомендовал воздержаться от фейерверков в спальных районах.

«Спальные районы не зря называются «спальными». Они предназначены для отдыха, размеренного спокойного времяпровождения. Салюты, как правило, взрывают в сумеречное время, когда человек и ряд домашних животных готовятся ко сну. Шум взрывов, яркие световые вспышки могут помешать засыпанию и вызвать стресс-реакцию организма. Кроме того, взрывы пиротехники сопровождаются выбросами большого количества токсичных газов — продуктов горения пороха и красителей, которые добавляют в пиротехнические смеси для придания окраски световым вспышкам», — подчеркнул он.

Безопасны ли салюты для детей

Специалист также предупредил, что салют может напугать детей, у которых есть врожденный страх к громким хлопкам и ярким вспышкам. Он подчеркнул важность объяснить ребенку, что салют — один из атрибутов праздника, сформировать в сознании его положительные ассоциации.

«После 4 лет у детей начинает формироваться воображение, которое будет увязывать хлопки салюта с какими-то событиями. Строго говоря, брать ребенка с собой для просмотра салюта можно в любом возрасте, но если делать это осознанно, то лучше с 4–5-летнего возраста, предварительно подготовив ребенка и объяснив, что это за праздничное мероприятие и чем оно обусловлено», — добавил врач.

5 мая в мэрии Москвы сообщили, что салюты в честь Дня Победы пройдут в Москве в 22.00 на 36 площадках. В мэрии также отметили, что общественный порядок и безопасность при проведении мероприятий будут обеспечивать более 20 тыс. человек. Задействуют также дополнительные наряды полиции и Росгвардии, помощь им окажут народные дружинники.