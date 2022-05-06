Spiegel удалил видео с рассказом эвакуированных с «Азовстали»

Немецкий журнал Der Spiegel 6 мая удалил ранее опубликованное видео, на котором украинка Наталья Усманова рассказывает об эвакуации людей из комбината «Азовсталь» в Мариуполе при содействии российских военных.

«Мы временно удалили видео, которое находилось в этот момент, со страницы из-за несоответствий содержания, которые были выявлены впоследствии», — сообщает издание.

Отмечается, что газета получила новые видеоматериалы от агентства Reuters. Немецкое издание пообещало в скором времени опубликовать новые данные касательно этой темы.

По данным газеты Junge Welt, удаленный видеоматериал содержал рассказ Усмановой, работавшей на «Азовстали» до начала спецоперации, о том, как проходила эвакуация мирных жителей с предприятия. По ее словам, засевший там радикальный националистический полк «Азов» не выпускал их. Так, девушка вместе с семьей не могла выбраться почти два месяца, несмотря на то что российские войска неоднократно открывали гуманитарные коридоры.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики «Азова» предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать.

Согласно информации Минобороны РФ, за два дня, 30 апреля и 1 мая, с территории завода и близлежащих домов в Мариуполе вывели 126 человек. В военном ведомстве отметили, что граждане были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, позднее они выехали в направлении Запорожья.

Вооруженные силы России вновь открывают в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали». Он должен действовать с 08:00 до 18:00 мск 5, 6 и 7 мая.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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