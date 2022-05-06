Прямой эфир
Общество
В Кремле анонсировали появление доказательств инсценировки в Буче
Экономика
Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в России
Общество
Песков заверил в невозможности омрачить слухами День Победы
Общество
Следствие требует заочного ареста журналиста Невзорова за слова о ВС РФ
Мир
Военный комитет НАТО обсудит ситуацию на Украине на уровне начальников штабов
Политика
Песков ответил на публикации об ударе по российскому военному кораблю
Мир
Конфликтолог оценил заявления Дуды об отсутствии границ между Польшей и Украиной
Мир
Адвокат семьи Сапеги рассказал о дальнейших планах защиты девушки
Мир
Мэр Мариуполя рассказал о разминировании ведущих к городу дорог
Общество
В Минобрнауки подвели итоги распределения бюджетных мест вузам
Мир
Политолог оценил решение Орбана не поддерживать шестой пакет санкций ЕС
Сюжет:

Spiegel удалил видео с рассказом эвакуированных с «Азовстали»

Spiegel удалил видео с рассказом эвакуированных с «Азовстали» из-за «несоответствий»
0
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Немецкий журнал Der Spiegel 6 мая удалил ранее опубликованное видео, на котором украинка Наталья Усманова рассказывает об эвакуации людей из комбината «Азовсталь» в Мариуполе при содействии российских военных.

Обменный ракурс: что стоит за попыткой торга боевиков на «Азовстали»
Они предлагали выпускать мирных жителей за поставку продовольствия и медикаментов

«Мы временно удалили видео, которое находилось в этот момент, со страницы из-за несоответствий содержания, которые были выявлены впоследствии», — сообщает издание.

Отмечается, что газета получила новые видеоматериалы от агентства Reuters. Немецкое издание пообещало в скором времени опубликовать новые данные касательно этой темы.

По данным газеты Junge Welt, удаленный видеоматериал содержал рассказ Усмановой, работавшей на «Азовстали» до начала спецоперации, о том, как проходила эвакуация мирных жителей с предприятия. По ее словам, засевший там радикальный националистический полк «Азов» не выпускал их. Так, девушка вместе с семьей не могла выбраться почти два месяца, несмотря на то что российские войска неоднократно открывали гуманитарные коридоры.

5 мая в штабе операции по освобождению «Азовстали» заявили, что боевики «Азова» предлагают обменять 15 заложников на 1 т продуктов, а также на лекарства. При этом националисты предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, а только обменивать.

Согласно информации Минобороны РФ, за два дня, 30 апреля и 1 мая, с территории завода и близлежащих домов в Мариуполе вывели 126 человек. В военном ведомстве отметили, что граждане были переданы представителям ООН и Международного комитета Красного Креста, позднее они выехали в направлении Запорожья.

Вооруженные силы России вновь открывают в Мариуполе гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали». Он должен действовать с 08:00 до 18:00 мск 5, 6 и 7 мая.

21 апреля президент России Владимир Путин отменил штурм завода «Азовсталь», назвав его нецелесообразным. Также глава государства обосновал ненадобность штурма необходимостью беречь жизни и здоровье российских военнослужащих.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022