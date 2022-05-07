Уровни комфорта

За последние два с половиной месяца курс доллара к рублю показал два очень мощных разнонаправленных движения. После начала специальной военной операции РФ на территории Украины он за две недели взлетел на 50%, с 80 до 120, а затем за два месяца снизился на 45%, со 120 до текущих 66–67, что является рекордом с начала 2020 года. Попробуем разобраться, что произошло и чего ждать дальше.

Начало военной операции спровоцировало паническую скупку валюты населением и компаниями, как это часто бывает во времена кризисов. В частности, в конце февраля наблюдался высокий спрос на валюту со стороны иностранных участников, стремившихся закрыть рублевые позиции. Обвал курса рубля создал серьезную угрозу финансовой стабильности и вынудил Минфин РФ и Банк России принять решительные меры по защите национальной валюты.

В частности, было ограничено движение капитала, введен временный запрет на продажу наличной валюты гражданам, установлена комиссия на покупку долларов, евро и британских фунтов на Московской бирже, ключевую ставку увеличили с 9,5 до 20%. Но самое главное: Владимир Путин подписал указ, которым обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки. В дальнейшем этот шаг сыграет решающую роль в росте курса рубля.

Данные меры оказались весьма эффективными, и уже через две недели после начала военной операции рубль прервал снижение и начал затяжной рост. К настоящему моменту российская валюта отыграла все понесенные с конца февраля потери и даже дополнительно укрепилась. Основная причина — предложение валюты резко выросло, тогда как спрос на нее так же резко упал из-за снижения импорта (по моим расчетам, в марте снижение импорта к январю составило 30–32%), а также из-за указанных выше мер валютного контроля и ограничений на движение капитала.

Кроме того, масштабное повышение ключевой ставки Банком России вынудило коммерческие банки поднять проценты по рублевым вкладам, и многие россияне поспешили в начале марта продать сильно подорожавшую валюту (никаких ограничений на ее продажу не вводилось) и положить вырученные рубли на депозиты. Эта «заморозка» на вкладах также стала фактором некоторого снижения спроса на валюту.

В целом за февраль-март прирост рублевых депозитов составил около 100 млрд рублей (на уровне февраля-марта 2021-го). Валютные средства населения за февраль-март уменьшились почти на $20 млрд, при этом отток с валютных вкладов прекратился лишь начиная с последней недели марта.

Вследствие этих событий курс российской денежной единицы заметно укрепился, стабилизировав макроэкономическую ситуацию и позволив российским регуляторам приступить к смягчению введенных ранее ограничений. Так, ключевая ставка была снижена с 20 до 17%, а затем и до 14%. Также была уменьшена, а потом и отменена комиссия за покупку долларов, евро и британских фунтов на Мосбирже, смягчились меры валютного контроля, а затем Банк России повысил нормативы обязательных резервов в валюте для банков с 2 до 4% и предложил снизить норму обязательной продажи валютной выручки для сырьевых экспортеров с 80 до 50% и обнулить ее для несырьевых. Кроме того, была озвучена инициатива об отмене обязательной продажи валютной выручки в валютах дружественных стран.

Текущие обстоятельства делают резкое снижение курса рубля маловероятным, однако всё еще может измениться. Пока же при прочих равных и в случае сохранения экспорта РФ вблизи уровней апреля курс доллара к рублю может колебаться в коридоре 71–76. Так, 6 мая он уже перевалил за 70. При снижении экспортной выручки на 20–30% в долларовом выражении (например, в случае падения физических объемов экспорта нефти или цен ее реализации) доллар/рубль может сдвинуться в диапазон 83–100.

Курс рубля уже достиг довольно некомфортных для экспортеров и федерального бюджета уровней, поэтому дальнейшее смягчение ограничительных мер в целях остановки укрепления российской валюты выглядит весьма вероятным. Однако, скорее всего, происходить это будет довольно медленно.

В будущем предложение валюты на Московской бирже может сократиться как за счет снижения нормы продажи валютной выручки экспортерами, так и благодаря снижению мировых цен на энергоносители, то есть естественным путем.

В то же время спрос на валюту со стороны импортеров, вероятно, будет расти по мере создания новых цепочек поставок товаров взамен старых, которые были разрушены санкциями. Все эти факторы могут изменить рыночный баланс и привести к снижению курса российской денежной единицы во втором полугодии.

Автор — ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

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