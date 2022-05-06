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Россия в апреле недополучила 133 млрд рублей нефтегазовых доходов

Минфин: Россия в апреле недополучила 133 млрд рублей нефтегазовых доходов к уровню ожиданий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам апреля текущего года составило минус 133,1 млрд рублей. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Минфина РФ.

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«Таким образом, совокупный объем средств дополнительных нефтегазовых доходов составляет плюс 280,9 млрд рублей. В связи с временной приостановкой на 2022 год отдельных положений бюджетных правил, связанных с использованием дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, покупка иностранной валюты и золота за счет указанных выше средств производиться не будет», — говорится в сообщении.

В Минфине также добавили, что в мае текущего года ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, «связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем», прогнозируется в размере плюс 414,0 млрд рублей.

В марте суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема года составило минус 302 млрд рублей.

1 апреля агентство Bloomberg спрогнозировало, что доходы России от продажи нефти и газа в 2022 году могут достигнуть рекордных $321 млрд при условии, что основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт. По мнению экспертов, Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое может достичь $240 млрд.

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