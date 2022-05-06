Песков ответил на публикации об ударе по российскому военному кораблю

Кремль не располагает информацией, распространяемой в СМИ, о якобы нанесенном в Черном море ударе по российскому военному кораблю. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем такой информацией», — заявил он журналистам.

Ранее в пятницу телеканал CNN сообщил, что США предоставили Украине информацию о местонахождении уже затонувшего крейсера «Москва». Пентагон, в свою очередь, опроверг эти сведения.

13 апреля на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь.

По информации Минобороны РФ, тогда около 400 моряков удалось спасти. В ведомстве сообщили и о потерях: погиб один из членов экипажа, без вести пропали еще 27 военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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