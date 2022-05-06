Прямой эфир
Общество
В Кремле анонсировали появление доказательств инсценировки в Буче
Экономика
Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта в России
Общество
Песков заверил в невозможности омрачить слухами День Победы
Политика
В МИД РФ исключили применение ядерного оружия в ходе спецоперации
Мир
Глава МИД Белоруссии осудил Запад за отправку оружия и наемников на Украину
Мир
Постпред Индии в ООН ответил на призыв Нидерландов уважать устав организации
Экономика
В ЦБ сообщили о штатной работе сервисов платежной системы банка
Мир
Адвокат семьи Сапеги рассказал о дальнейших планах защиты девушки
Мир
Мэр Мариуполя рассказал о разминировании ведущих к городу дорог
Политика
В МИДе заявили о продолжении Россией поставок товаров АПК и удобрений
Мир
Политолог оценил решение Орбана не поддерживать шестой пакет санкций ЕС
Сюжет:

Песков ответил на публикации об ударе по российскому военному кораблю

Песков ответил на публикации об ударе ВСУ по российскому военному кораблю в Черном море
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль не располагает информацией, распространяемой в СМИ, о якобы нанесенном в Черном море ударе по российскому военному кораблю. Об этом в пятницу, 6 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Мы не располагаем такой информацией», — заявил он журналистам.

Ранее в пятницу телеканал CNN сообщил, что США предоставили Украине информацию о местонахождении уже затонувшего крейсера «Москва». Пентагон, в свою очередь, опроверг эти сведения.

13 апреля на флагмане Черноморского флота России — крейсере «Москва» — сдетонировал боезапас, в результате чего корабль получил серьезные повреждения. В условиях штормового волнения корабль потерял остойчивость и затонул. Экипаж эвакуировали на находившиеся в районе корабли ЧФ, а затем доставили в Севастополь.

По информации Минобороны РФ, тогда около 400 моряков удалось спасти. В ведомстве сообщили и о потерях: погиб один из членов экипажа, без вести пропали еще 27 военнослужащих.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022