Спасатели на Кубани эвакуировали группу из 75 туристов

Спасателями эвакуированы все 75 туристов из группы, ранее попросившей помощи в Краснодарской крае из-за подъема реки Губс. Об этом в пресс-службе МЧС России сообщили «РИА Новости».

В результате ЧП никто не пострадал.

В группу входят туристы из Москвы, Петербурга и Саратовской области, передает RT.

Ранее в региональном МЧС рассказали, что помощь потребовалась туристической группе из 75 человек, большинство из которых дети. Туристы следовали по маршруту станица Кизинка — станица Баракаевская. На берегу реки Губс группу застигла непогода. Переехать реку стало невозможно из-за высокого уровня воды.

Туристы не были зарегистрированы в МЧС, в момент возникновения критической ситуации они сами обратились за помощью, передает НСН.

На место были направлены службы экстренного реагирования. Также для эвакуации выехали три школьных автобуса, три внедорожника и автомобиль Урал.

Накануне сообщалось, что спасатели ищут в Карелии троих жителей Санкт-Петербурга, отправившихся на байдарке в акваторию Ладожского озера и до сих пор не вернувшихся.

Пока обнаружить удалось только байдарку. Туристы вышли на байдарке в Ладожское озеро, несмотря на штормовую погоду. Пропавшая группа не была зарегистрирована в МЧС.